Die Schulen bleiben offen – Von 1000 Berner Gymnasiasten hatten bisher nur 3 Covid-19 Der Kanton Bern hält weiter am Präsenzunterricht fest. Zur Debatte steht jedoch eine Ausweitung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schülerin der 5. und 6. Klasse. Quentin Schlapbach

Auf Sekundarstufe II, wie hier im Gymnasium Kirchenfeld, tragen die Schülerinnen und Schüler bereits seit Anfang Herbst Schutzmasken im Unterricht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Schulen bleiben offen. Nachdem sich der Bundesrat in den letzten Wochen schrittweise von seiner liberalen Corona-Politik verabschiedet hatte, bleibt dieser Grundsatz weiterhin bestehen. Schulschliessungen hätten zu negative Folgen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sowie auf deren Bildungsverläufe, argumentierte der Bundesrat am Mittwoch in einer Stellungnahme.

In Europa gehört die Schweiz damit zu den wenigen Ländern, wo die Kinder tatsächlich noch jeden Tag zur Schule gehen dürfen. Von unseren Nachbarländern sind lediglich in Frankreich die Schulen noch nicht im Fernunterricht.