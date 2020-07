Naturkunde mit Verena Zürcher – Vom Wolf in Langnau und anderen Entdeckungen Unter dem Titel «Bildung beginnt in der Natur» hat Verena Zürcher in ihrem Landverlag ein neues Werk herausgegeben. Es ist ein Buch für Erwachsene, die Kinder in die Geheimnisse der Natur einführen wollen. Susanne Graf

«Das Kitz hat sie gut versteckt», schreibt Verena Zürcher zum Bild, das sie von dieser Rehgeiss schiessen konnte. Foto: PD / Verena Zürcher

Sie ist nicht nur Verlegerin, sondern auch eine Frau, die die Natur liebt – und kennt. Das beweist Verena Zürcher mit dem jüngsten Produkt, das kürzlich in ihrem Landverlag erschienen ist. Die Langnauerin hat das Buch geschrieben und mit faszinierenden Bildern illustriert, die sie zum grössten Teil selber aufgenommen hat. Manche Stunde muss sie geduldig an einem Waldrand verharrt haben, bis sich ein rares Wesen vor der Linse postierte. Oft muss sie durch die Wälder gestrichen sein, um all die Spuren der dort lebenden Tiere zu entdecken.