Bluesharp-Legende – Vom Whiskeyschmuggler zum Bluesman Er spielte mit Ben Harper und Tom Waits und gilt als einer der stilsichersten Bluesharp-Player: Charlie Musselwhite gastiert diese Woche am Berner Jazzfestival. Martin Burkhalter

Ein Titan der Bluesharp: Charlie Musselwhite. Foto: Beat Mathys

«Strange Land» heisst das letzte Stück des Abends. Ein Song, den Charlie Musselwhite mit 18 Jahren geschrieben hat. Genau 70 Jahre ist das her. Er handelt vom Verlorensein, vom Einsamsein in einer fremden Stadt. «Nobody knows me nobody knows me, nobody know who I am / Well I’m just a stranger in a strange land / In a strange land, in a strange land» singt er jetzt im Marians Jazzroom – an diesem schwülwarmen Dienstagabend mit tiefer, reibender, sehnsüchtiger Stimme – und lächelt zwischendurch. Sein ganzes Leben lang singt er diesen Song schon. Und natürlich handelt er von seinem Leben.