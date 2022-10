Tagestipp: «The Apple Day» – Vom Wert eines Apfels «The Apple Day» erzählt vom schwierigen Alltag einer Arbeiterfamilie in Teheran.

Trotz prekären Verhältnissen hält die Familie von Mahdi zusammen. Foto: zvg

Als Mahdi in der Schule den Buchstaben A lernt, schlägt seine Lehrerin vor, er solle doch der ganzen Klasse einen Korb Äpfel mitbringen – schliesslich ist sein Vater Apfelverkäufer in Teheran. Doch als dem Vater der Kleinlaster geklaut wird, gerät das prekäre Gefüge der Familie ins Wanken. Mahdis grosser Bruder Saeed fühlt sich verantwortlich, den versprochenen Apfelkorb für seinen kleinen Bruder aufzutreiben. Der iranische Regisseur Mahmoud Ghaffari berichtet in «The Apple Day» vom schwierigen Alltag einer Arbeiterfamilie in Teheran, ohne zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken. (xen)

