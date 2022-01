Tagestipp: Gespräch mit Zora del Buono – Vom Werden eines Werks Im Robert-Walser-Zentrum spricht die Schweizer Autorin über ihren Schaffensprozess. Martin Burkhalter

Die Autorin, Architektin und Journalistin Zora del Buono kommt für ein Werkstattgespräch nach Bern. Foto: Anna-Tia Buss

Bedeutende Erzählungen lassen oft Versunkenes wieder aufleben. Doch wer sie liest, weiss zumeist nicht, was die Imagination einer Autorin in Gang gesetzt hat, wodurch ein Autor ins Schreiben kam, wie aus einem Erzählstoff ein literarisches Werk wurde. Jede Geschichte hat ihre eigene Entstehungsgeschichte, die es sich zu erzählen lohnt – voller Zweifel und Unsicherheiten. Die Schriftstellerin Zora del Buono («Die Marschallin») gibt in einem Werkstattgespräch im Robert-Walser-Zentrum in Bern Einblick in ihre Schaffensprozesse. (mbu)

Martin Burkhalter

