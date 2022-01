Grünen-Politiker Omid Nouripour – Vom Weltreisenden zum Hüter des grünen Hauses Omid Nouripour hat sich in Deutschland bisher kaum mit grünen Themen, sondern vor allem auf dem Feld der Aussenpolitik Gehör verschafft – trotzdem gilt er als Favorit für den Parteivorsitz. Constanze von Bullion aus Berlin

«Weil ich glaube, es zu können»: Omid Nouripour über seine Ambitionen auf das Präsidium der Grünen. Foto: Daniel Hofer (laif)

Ein Leisetreter ist er eher nicht, und filigrane Pirouetten auf diplomatischem Parkett sind nicht unbedingt seine Stärke. Man kann sich diesen Omid Nouripour wie einen Muss-Menschen vorstellen, einen Unbedingten. «Klar», sagt er, er sei ein Getriebener. Und dass es Bilder sind, die da treiben.

Omid Nouripour hat es sich in seinem Bundestagsbüro in Berlin unter zwei Trikots von Eintracht Frankfurt gemütlich gemacht und zwischen allerlei Beweisstücken, die seine hessische Herkunft belegen. Nouripour, 46, grüner Bundestagabgeordneter und phänotypisch ein orientalischer Lebemann, hat den Gesprächstermin mindestens viermal verschoben, der Regierungsbildung wegen. Jetzt hat er Zeit, auch gute Laune, nimmt immer wieder Umwege beim Reden über das, was kommen soll. Unbedingt.