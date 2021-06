Chefastronaut in Interlaken – Vom Weltall ins Berner Oberland Nachdem der Astronaut Thomas P. Stafford die Vorbereitungen für die erste Mondlandung vollzogen hatte, besuchte er auf seiner Schweizer Reise auch Interlaken. Hans Heimann

Thomas P. Stafford verbrachte insgesamt 21 Tage im Weltall und vor 50 Jahren ein paar Tage in der Schweiz und im Berner Oberland. Als Sohn eines Zahnarztes und einer Lehrerin in Oklahoma geboren, bastelte Thomas P. Stafford schon als Kind Modellflugzeuge und flog als erst 14-Jähriger eine Piper Club. Foto: Nasa

Auf seiner Europareise weilte der grossgewachsene Thomas P. Stafford, damals Chefastronaut der zivilen US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa, im Juni 1971 mit seiner Familie für einige Tage in der Schweiz. Nach dem Empfang im Hotel Schweizerhof in Bern sprach der damals 40-Jährige an der Universität in einer öffentlichen Gastvorlesung über Apollo 10, der er als Kommandant vorgestanden hatte.

Diese Mission endete nach acht Tagen im Weltraum, worauf die Landekapsel bei ihrem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre eine Geschwindigkeit von 39’897 Stundenkilometern erreichte und im südwestlichen Pazifik wasserte, wo sie von einem Helikopter des Flugzeugträgers USS Princeton geborgen wurde. Diese vierte bemannte Raumfahrtmission war die erfolgreiche Generalprobe für Apollo 11, bei welcher Neil Armstrong ein Jahr später, am 21. Juli 1969, als erster Mensch den Mond betrat.