Weisung in Berner Altersheimen – Grosseltern droht Quarantäne nach Weihnachtsbesuch Das löst Ärger aus: Altersheimbewohner müssen nach dem Besuch bei Angehörigen in Quarantäne. Die Heime verweisen auf ihre Corona-Belastung. Stefan von Bergen Rederer

Für Bewohnerinnen und Bewohner eines Berner Altersheims können sich die Türen für eine Weihnachtsquarantäne schliessen. Foto: Adrian Moser

Für Grossmütter und Grossväter, die in Berner Alters- und Pflegeheimen wohnen, kann ein Weihnachtsbesuch bei ihren erwachsenen Kindern und den Enkeln unliebsame Folgen haben. So macht etwa Logisplus, die Altersheimgruppe mit fünf Standorten in der Berner Vorortsgemeinde Köniz, auf ihrer Website klar: «Wir raten den Bewohnerinnen und Bewohnern davon ab, Weihnachten bei ihren Angehörigen zu verbringen.» Wer das verständlicherweise dennoch tun wolle, müsse danach «aus Sicherheitsgründen 10 Tage in Quarantäne verbringen». Dabei dürfe das Zimmer nicht verlassen werden. Den Seniorinnen und Senioren, die in Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin unter mangelnden Kontakten leiden, könnte das stark zusetzen.