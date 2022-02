An Covid gestorben – Vom Warten auf die Operation geschwächt Marianne Guggisberg erzählte dem «Bund» regelmässig vom Leben im Lockdown. Nun ist sie trotz aller Vorsicht an Covid gestorben. Naomi Jones

Zu Beginn der Pandemie gab Marianne Guggisberg Einblick in ihren Alltag in der Ausnahmesituation. Foto: Adrian Moser

Marianne Guggisberg ist gestorben. An Covid 19. Zu Beginn der Pandemie gab sie dem «Bund» Einblick in ihren neuen Alltag und in ihr Leben. Sie war die Rentnerin, die aus dem Lockdown ausbüxte und einkaufen ging.

Verschobene Operation