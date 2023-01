Data Innovation Alliance – Vom Versuch, den Wilden Westen zu zivilisieren Fachleute sind sich einig: Im Umgang mit Daten ist zu vieles nicht geregelt. Manche sprechen von einer Wildwest-Mentalität. Eine Organisation mit Sitz in Thun will Abhilfe schaffen. Marco Zysset

Die Daten, die in solchen Serverfarmen lagern, können aufschlussreiche Informationen über Menschen liefern. Im Bild ein Server-Center der Swisscom in Lausanne. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

«Wilder, wilder Westen» sei die digitale Welt: Das sagte vor kurzem Karin Lange an einem Anlass. Sie ist bei der Mobiliar-Versicherung Kopf des Futurelab, des Zukunftslabors. Am selben Anlass diskutierten Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft darüber, wie diese Wildwest-Mentalität in geordnete Bahnen gelenkt werden könnte – ohne dabei die Innovationskraft abzuwürgen. Eingeladen hat die Data Innovation Alliance, die ihren Sitz in Thun hat (vgl. Box).