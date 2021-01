Alen Milosevic – Vom Verstossenen zum Hoffnungsträger Der Berner Handballer spielt an der WM in Ägypten gross auf – exakt sieben Jahre nachdem ihn eine unrühmliche Episode beinahe um die Nationalmannschaftskarriere brachte. Adrian Horn

Ein Duo, das harmoniert: Alen Milosevic und Andy Schmid. Foto: Freshfocus

Das Aufgebot keine zwei Tage vor dem Auftakt, die Ankunft wenige Stunden vor Spiel eins, die Fast-Sensation gegen Frankreich: Die Schweiz und die WM – es ist längst ein Kuriosum. Und im Falle von Alen Milosevic das bislang schönste Kapitel einer vielschichtigen, bisweilen verworrenen Geschichte.

Der 31-Jährige erlebt gerade so was wie die Zeit seines Lebens. Captain ist der Berner beim angesehenen Bundesligaclub Leipzig, die Landesauswahl und ihr exzellent aufspielender Kreisläufer verblüffen in Ägypten. Er und Regisseur Andy Schmid bilden ein Duo, das nur schwer aufzuhalten ist, eine Achse, die selbst hier, inmitten der Beletage, keinen Vergleich zu scheuen braucht.