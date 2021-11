Tigers-Goalie auf dem Absprung – Vom Verschmähten zum Begehrten – Mayers verrückte Geschichte Davos wollte Robert Mayer trotz langjährigem Vertrag nicht mehr. Nun poliert er in Langnau sein Selbstvertrauen auf – aber er dürfte den Club Ende Saison verlassen. Marco Oppliger

Spektakel garantiert: Langweilig wird es dem Langnauer Publikum selten, wenn Robert Mayer spielt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die einzige Gewissheit ist die Ungewissheit. Etwa so liesse sich die Situation von Robert Mayer am treffendsten beschreiben.

Seit Ende September spielt der Goalie für die SCL Tigers. Obwohl er beim HC Davos unter Vertrag steht – und das noch bis 2024. Mayer sagt es so: «Wir gingen nach Davos und hatten Pläne, bekamen einen Sohn.» Doch als der Bub im September seinen 1. Geburtstag feiert, ist der Vater frühmorgens auf dem Weg nach Langnau. Er absolviert an diesem Tag sein erstes Training für die SCL Tigers. «Der Club zeigte grosses Interesse, ich musste mich schnell entscheiden», sagt er. Die Herausforderung reizt ihn aus zwei Gründen: Er kann sich nach Monaten ohne Spielpraxis wieder beweisen – und er sieht Potenzial in der Mannschaft. «Ich dachte, ich kann Langnau helfen, ein paar Spiele zu gewinnen.»