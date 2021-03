Warum eine Neubewertung? Infos einblenden

1999 wurden die Liegenschaften im Kanton Bern zuletzt amtlich neu bewertet. Seither ist auf dem Liegenschaftsmarkt viel passiert. Im kantonalen Durchschnitt lag der für die Steuern relevante amtliche Wert nur noch bei 56 Prozent des Verkehrswerts, zu dem ein Haus verkauft wird. In Saanen lag der amtliche Wert der gehandelten Objekte mit 24 Prozent so tief wie sonst nirgends im Kanton. Dies, weil vorab in Gstaad immer mehr Reiche ihre Luxuschalets bezogen.

Wegen dieser Marktänderungen hat der Grosse Rat beschlossen, die amtlichen Werte anzupassen und damit die Verzerrungen im Kanton Bern auszugleichen. Das Parlament strebt für die amtlichen Werte im Kanton einen Zielmedian von 70 Prozent des Verkehrswerts an. In den meisten Gegenden des Kantons stiegen folglich die amtlichen Werte. Am stärksten in Saanen, wo der Aufschrei entsprechend gross ist.

Nun kommt das Thema Neubewertung erneut in den Grossen Rat. Bürgerliche Parlamentarier aus dem Oberland fordern, dass die Kriterien für die Neubewertung angepasst werden. Die Regierung lehnt dies ab. Da die neuen Werte den Hauseigentümern bereits eröffnet worden seien, sei es für eine Anpassung der Bewertungsnormen zu spät.

Vor der Debatte im Grossen Rat weibelt die Gemeinde nochmals stark für differenziertere Kriterien. Saanen hat gemeinsam mit zehn weiteren Oberländer Gemeinden (Boltigen, St. Stephan, Hasliberg, Frutigen, Gsteig, Lauenen, Adelboden, Därstetten, Zweisimmen und Lenk) einen Brief an die Grossrätinnen und Grossräte geschrieben und bittet um Unterstützung für die Motionen. Auch die Gemeinde Grindelwald hat einen Brief geschrieben.