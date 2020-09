Länggasse holt ersten Sieg – Vom Traumstart zur nervlichen Tortur In der 2. Liga regional gelang dem FC Länggasse beim 4:2 gegen den FC Rothorn der erste Saisonsieg. In einer emotionalen und hektischen Schlussphase mussten die Berner nochmals um den Sieg zittern. Adrian Lüpold

Länggasse-Captain Rodrigo Balsiger (links) und Argjent Arifi (rechts) beglückwünschen Chris Schroff, den Torschützen zum 4:1. Foto: Manuel Zingg

«Mehr Respekt bitte», forderte Rothorns Coach Müslüm Sungur mit ruhiger aber dringlicher Stimme von den Spielern auf der Auswechselbank des FC Länggasse, die sich kurz vor Schluss mit hämischen Worten über ein Missgeschick eines Rothorn-Akteurs mokiert hatten. In der Hitze des Gefechts können Emotionen hochtraben und mitunter für Verstimmungen sorgen. Das Schöne am Fussball ist jedoch, dass solche Scharmützel nach dem Abpfiff meistens schnell vergessen sind und sich die Beteiligten wieder lieb haben – oder einander zumindest abklatschen, so wie dies die Fussballer und Verantwortlichen von Länggasse und Rothorn auch taten.