Gianni Martínez Vigil - Vom Taxi in Havanna auf Thuns Dächer

Thuns Dächer Warum ein Taxifahrer aus Havanna auf Thuns Dächern herumklettert: das neue Leben von Gianni Martínez Vigil. Godi Huber

Gianni Martínez Vigil: Seine Heimat ist die Karibikinsel Kuba, heute arbeitet er als Berufsmann auf den Dächern in der Region Thun. Foto: Godi Huber

Diesen Tag wird Gianni Martínez Vigil (33) nie vergessen. Es war der 9. November 2017, als er seine Heimat Kuba mit einem Koffer voller Habseligkeiten, dem Hund Lula und ohne Deutschkenntnisse in Richtung Schweiz verliess. Es war seine erste grosse Reise. Und es war der Tag, an dem er sein Leben auf der Karibikinsel mit einem neuen Leben in einem fremden Land eintauschte.

In Thun wurde Gianni Martínez von seiner Freundin erwartet. Die Weltenbummlerin und der Taxifahrer hatten sich in Kubas Hauptstadt Havanna kennen gelernt. Aus der Freundschaft war Liebe geworden – und irgendwann stellte sich die Frage, wie und wo es weitergehen kann. Sie wollten zusammenbleiben, doch auf Kuba war eine Zukunft wegen der prekären wirtschaftlichen Lage kaum vorstellbar. Also entschied sich das Paar für ein gemeinsames Leben in der Heimat der Freundin. «Wir sind der Vernunft gefolgt», blicken die beiden in die Zeit von damals zurück.