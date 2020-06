Bönigen: Fische gerettet – Vom Strassenrand ins Schulzimmer Am Strassenrand ausgesetzte Fische fanden ihre Rettung in Oberstufenlehrerin Swantje Krista und ihren Schülern. Bruno Petroni

Oberstufenlehrerin Swantje Krista (r.echts) fand dieses Aquarium mit den darin lebenden Antennen-Harnischwelsen.

Links die Schülerinnen Emely Wyss (l.) und Leana Mader. Foto: Bruno Petroni

25 Zierfischen wurde durch einen glücklichen Zufall ein zweites Leben geschenkt: Swantje Krista war am vergangenen Samstag mit dem Velo in Unterseen unterwegs, als sie am Strassenrand der Seidenfadenstrasse ein Fischaquarium entdeckte – mit einem Zettel drauf «Gratis abzugeben». Das Wasser war bereits ziemlich eingetrübt, so dass die darin gefangenen Antennen-Harnischwelse (Ancistrus) nicht mehr lange überlebt hätten. «Zunächst meinte ich, das Aquarium sei leer. Doch dann sah ich darin ein leichtes Zucken, fast wie bei Kaulquappen – einem Entwicklungsstadium unter anderem bei Fröschen.»