Neue Leitung im Coop Huttwil – Vom Stellvertreter zum Chef Der neue Geschäftsführer des Supermarktes kommt aus Langenthal.

Erkand Sariqka, neuer Leiter des Coop-Supermarktes in Huttwil.

Erkand Sariqka aus Langenthal ist neuer Leiter des Coop-Supermarktes in Huttwil. Der 33-Jährige ist im Zentrum des Oberaargaus aufgewachsen und ist mit der Region bestens bekannt, wie die Coop-Verkaufsregion Bern mitteilt. Als Kind habe er mit den Eltern regelmässig den Huttwiler Wiehnachtsmärit besucht. Deshalb sei seine Freude gross, nun selbst dort tätig zu werden.

Erkand Sariqua hat vor 17 Jahren die Grundausbildung bei Coop absolviert und war zuletzt stellvertretender Leiter der Coop-Verkaufsstelle in Mümliswil SO. In Huttwil leitet er ein 16-köpfiges Team. Er löst Angela Fiechter ab.

jr