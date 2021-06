«Handy Girls» – Gertschs Tochter malt vom Smartphone erleuchtete Mädchen Das Smartphone war uns während der Pandemie noch näher als sonst. Silvia Gertsch hat eine Serie von Mädchen gemalt, die im Schein ihrer Telefone die Aura von Heiligen haben. Helen Lagger

Silvia Gertsch in der Galerie Bernhard Bischoff. Links ihr Gemälde «Aldana». Adrian Moser

Für manche war das Smartphone in einigen Abschnitten der Pandemie die einzige Verbindung zum Rest der Welt, zu Familienmitgliedern und Freunden, zu Information und Zerstreuung. Das Telefon wurde noch wichtiger als zuvor. Dadurch haben Silvia Gertschs «Handy Girls» umso mehr Aktualität.

Doch Gertsch hat die Serie bereits vor Corona begonnen. «Es war 2017 am 60. Geburtstag meines Partners», erzählt die 67-Jährige bei einem Treffen in der Galerie Bischoff, wo zwölf Gemälde ihrer Serie derzeit ausgestellt sind. Das Paar ass bei Spitzenkoch Andreas Caminada auf Schloss Schauenstein, als ihr eine sehr schöne Japanerin auffiel, die nonstop in ihr Handy schaute.