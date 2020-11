Umnutzung in Schangnau – Vom Schulraum zum Kirchenkaffee Die Kirchgemeinde hat ein Angebot für das alte Schulhaus gemacht. Zu welchem Preis sie das Gebäude erwerben will, bleibt offen. Stefan Kammermann

Die politische Gemeinde will das ehemalige Schulhaus (links, im Vordergrund) loswerden. Foto: Thomas Peter

«Es ist noch ein langer Weg», meinte Ernst Aegerter, Präsident der Kirchgemeinde Schangnau, am Sonntag zum Schluss. Nach einem Corona-bedingten Kurzgottesdienst, an dem 15 Personen zugelassen waren, stand im Anschluss gleich die ordentliche Kirchgemeindeversammlung an.

Der Präsident orientierte über den aktuellen Stand bezüglich Kauf des alten Schulhauses gleich neben der Kirche. Die Exekutive der politischen Gemeinde als Besitzerin möchte das Gebäude bekanntlich verkaufen und hat die Kirchgemeinde Anfang 2019 angefragt, ob sie allenfalls Interesse hätte. Zumal die Kirche dort ein Taufstübli unterhalte und dort auch gleich direkt neben der Kirche eine WC-Anlage zu Verfügung stünde. «Wir haben der Gemeinde nun ein Kaufangebot unterbreitet», erläuterte Aegerter. Einen Frankenbetrag will er aber gegenüber dieser Zeitung nicht nennen. «Wir haben beschlossen, diesbezüglich keine Angaben zu machen», sagte er.