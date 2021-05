Swissness beim Nationalteam – «Viele haben bereits ein Problem damit, zu sagen, wir seien Eidgenossen» Einmal mehr setzt der Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer an der WM auf Symbolik und Nationalstolz. Was vor fünf Jahren Kalkül war, ist längst Konzept. Reto Kirchhofer

Er trägt das Schweizer Kreuz mit Stolz und verlangt das auch von seinen Spielern: Nationaltrainer Patrick Fischer. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

In der Garderobe des Schweizer Nationalteams gibt es einen Spieler, der nie zum Einsatz kommt. Dennoch hat er seinen Platz auf sicher. Der Blick ist grimmig, die Augen sind gerötet. Er trägt Helm, Bart, über die rechte Schulter ragt die Schaufel seines Stocks, auf der linken krallt sich ein Adler fest. Das Schweizer Kreuz trägt er auf der Brust, über den Bauch spannt sich ein Wappen mit der Aufschrift: «Swiss Quality».

Gestatten: der Helvetier.

Er soll Identität stiften – und der Mannschaft vor Augen führen, was das hiesige Eishockey auszeichnet. Der feurige Blick, der Adler auf den Schultern: «So denken wir: entschlossen und fokussiert», sagt Trainer Patrick Fischer. Das Wappen samt Qualitätslabel soll an die Schweizer Tugenden Disziplin, Einstellung und Verantwortungsbewusstsein erinnern. Das Kreuz auf der Brust steht für das Plus an Freude und für positives Denken. Umrahmt wird das Bild in der Garderobe vom Leitspruch, der die Kuppel des Bundeshauses prägt: «Unus pro omnibus, omnes pro uno» – Einer für alle, alle für einen. «Er beschreibt unser Verhältnis, die Teamfähigkeit», sagt Fischer.