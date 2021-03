Eier-Boom in Berner Haushalten – Vom Restaurant- zum Ladenlieferanten Letztes Jahr hat die Schweizer Bevölkerung so viele Eier gegessen wie schon lange nicht mehr. Die Kreativität von Produzent Hansrudolf Lauper aus Oberulmiz war trotzdem gefragt. Fabio Peter

Ostern und der Herbst sind für den Eierproduzenten Hansrudolf Lauper die hektischsten Zeiten. Foto: Nicole Philipp

Wie die Menschen geniessen auch Hansrudolf Laupers Hühner den sonnigen und warmen Tag im Freien. Gemächlich spazieren sie umher, picken hie und da etwas vom Boden auf oder nehmen ein Bad im Sand, um ihr weisses Gefieder zu reinigen.

Nur einmal kommt für kurze Zeit Hektik auf. «Die Futterausgabe», sagt Lauper und lacht. Flügelschläge und Gegacker sind zu hören, als die Legehennen in den Wintergarten eilen, ihn durchqueren und in die Voliere gelangen, in der sie essen, schlafen und Eier legen.

Vor etwas über zehn Jahren hat der ehemalige Spitzenschwinger den Familienhof in Oberulmiz im ländlichen Teil von Köniz übernommen. Weil er für den Milchbetrieb und die Schweinezucht keine wirtschaftliche Zukunft sah, entschied er sich, umzusatteln. «Ich habe den Saustall abgerissen und den Hühnerstall erweitert.» Seit einem weiteren Ausbau der Voliere vor zwei Jahren hat Lauper seinen Bestand auf 1500 Legehennen erhöht.