Kopf der Woche – Vom Rentner zum Jungunternehmer Heinz Matti wurde vom Rentner zum mutigen Jungunternehmer, als die Schliessung seiner ehemaligen Hausarztpraxis in Allmendingen drohte. Dafür küren wir ihn zum Kopf der Woche. Godi Huber

Vom pensionierten Hausarzt zum Jungunternehmer: Heinz Matti ist froh, dass seine Praxis in Allmendingen nach dem Mein-Arzt-Skandal weiter besteht. Foto: Godi Huber

34 Jahre lang behandelte Heinz Matti als Hausarzt in Allmendingen Krankheiten, beriet Patientinnen und Patienten und begleitete Menschen in schwierigen Lebenslagen, was eine grossartige Leistung ist.