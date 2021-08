Schule in Huttwil – Vom Reiseführer in Marokko zum Schulleiter in Huttwil Lukas Flückiger leitet künftig die Oberstufe. Der 39-Jährige lebte schon in Nordafrika und war Chef der Heilsarmee-Flüchtlingshilfe. Für seinen neuen Job hat er eine klare Vision. Melissa Burkhard

Visionen sind ihm wichtig, auch in seinem neuen Job: Lukas Flückiger im Oberstufenzentrum in Huttwil. Foto: Nicole Philipp

In Lukas Flückigers Büro hängt ein grosses Bild. Eine Kamelkarawane steht auf Sanddünen in der Wüste, über ihr der endlos scheinende Himmel. Damit hat Flückiger eine prägende Zeit in seinem Leben mit in seinen neuen Berufsalltag als Oberstufenschulleiter gebracht. Statt durch Schulgänge zu gehen, ritt er nämlich fünf Jahre lang auf Kamelen durch die Wüste.

2010 wanderte er mit seiner Familie nach Marokko aus. Ein langjähriger Traum des Ehepaars, wie Lukas Flückiger erzählt. In Ouarzazate, einer Stadt im Süden des Landes, führte es ein Reisegeschäft und bot Kamel-, Pferd- oder Motorradtouren an. Ausserdem kauften die Flückigers eine Englischschule und leiteten diese. Ihre drei Kinder gingen auf eine lokale arabische Schule und behandelten im Homeschooling

zusätzlich fehlende Unterrichtsinhalte.