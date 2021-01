Reiseberaterin aus Heiligenschwendi – Vom Reisebüro zum Hilfswerk Rita Rosser möchte als Reiseberaterin Ferien in Indien vermitteln. Doch Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Aktuell steht die humanitäre Unterstützung im Zentrum. Godi Huber

Hilfe für die Armen statt Reisen: Rita Rosser aus Heiligenschwendi (r.) und Claire Martignier unterstützen die leidende Bevölkerung in Indien. Foto: Godi Huber

Zwischen Heiligenschwendi und Delhi liegen 6000 Kilometer. In normalen Zeiten ist diese Strecke in einem Langstreckenflug leicht zu bewältigen, zur unüberwindbaren Distanz wurde sie in der Corona-Pandemie. Entsprechend ist das Geschäft von Rita Rosser eingebrochen. Als Reiseberaterin für das Reisebüro India & You vermittelt sie Reisen nach Indien für die Kunden in der Deutschschweiz.

Das kleine Unternehmen hat sich auf Gruppen- und Individualreisen in das grosse Land in Südasien spezialisiert. Zusammen mit der Gründerin Claire Martignier aus Neuchâtel will Rita Rosser bei der Kundschaft mit hoher Qualität, fundiertem Wissen und persönlichem Service punkten. «Das Interesse der Schweizerinnen und Schweizer am schönen und vielfältigen Land war gerade erwacht, die Nachfrage entwickelte sich erfreulich», erklärt Claire Martignier.