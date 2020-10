Stellen Sie sich folgende Szene vor: Paris, ein lauer Sommerabend. Champs-Élysées. Vor dem Bistro sitzt ER. Ein Bild von einem Mann. Ein moderner Alain Delon. Er fährt sich mit der Hand durch sein schönes, schwarzes Haar und fasst mit einer nonchalanten Geste in seine Hosentasche und – fängt an, eine E-Zigarette zu rauchen.

So beginnt keine gute Geschichte, oder? Unmöglich! Stellen Sie sich vor: Da sitzt also so ein Alain-Delon-Modell und nuckelt an seiner dampfenden Festplatte rum? Da steigt kein geheimnisvoller Rauch auf, der sich elegant in der Atmosphäre auflöst, sondern eine Dampfwolke wie sie in Gösgen aus dem Reaktor kommt. Und erst das Sauggeräusch! Das klingt nicht nach einem süssen Versprechen, sondern wie Darth Vader.