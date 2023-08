Schulstart für Lehrerin – Vom Ponyrücken an die Wandtafel Am Montag war auch für Neira Heim Schulanfang. Die neue Klassenlehrerin aus Frutigen am

Interlakner Primarschulhaus Ost kennt das Bödeli gut und freut sich auf ihre Aufgabe. Anne-Marie Günter

Neira Heim ist an ihrem ersten Schultag mit der Sprache, aber auch mit Gesichtsausdruck und Gesten unterwegs. Foto: Bruno Petroni

«Am Morgen gehe ich noch in den Stall», sagt Neira Heim am Telefon vor einem Treffen letzte Woche. Sie ist die Lehrperson, die am Montagmorgen an der Primarschule Interlaken-Ost ihre Arbeit als Klassenlehrerin einer fünften Klasse aufgenommen hat. Der Unterricht begann um halb acht. Im Klassenzimmer im zweiten Stock sassen 19 Kinder in vier Reihen an Tischen, eine Ordnung, die Neira gewählt hat.