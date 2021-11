Tagestipp: «Die Marquise von O…» – Vom Opfer zur starken Frau Regisseurin Deborah Epstein bringt mit Kleists «Marquise von O…» die Geschichte einer Frau auf die Bühne, die sich vehement den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit widersetzt. Xymna Engel

Die Marquise von O… (Antonia Scharl) nimmt ihr Schicksal selber in die Hand. Foto: Matthias Käser

Eine junge Witwe wird schwanger – doch sie weiss nicht von wem. Niemand glaubt ihr, die Eltern werfen ihre Tochter aus dem Haus. Doch anstatt ihr Schicksal zu akzeptieren, nimmt die Marquise von O… es selber in die Hand. Per Zeitungsannonce sucht sie nach dem Vater des Kindes, der am Schluss sogar um ihre Hand anhält. Als Heinrich von Kleists Novelle «Marquise von O…» 1808 erschien, galt die Geschichte über eine Frau, die sich vom Opfer zur starken Frau wandelt, als skandalös. Regisseurin Deborah Epstein bleibt in ihrer Inszenierung des klassischen Stoffs nah am Originaltext, der bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüsst hat. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Mehr Infos

