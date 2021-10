Arno Camenisch in Reichenbach – Vom Niesen ins Bündnerland Mit seinem neusten Buch «Der Schatten über dem Dorf» war Arno Camenisch mit dem Musiker Roman Nowka zu Gast auf dem Niesen.

Der Autor und Performer Arno Camenisch (vorne) und der Musiker Roman Nowka zeigten sich vom Niesen angetan. Foto: PD

Arno Camenisch, Bündner Autor und Performer, erzählt in seinem Roman von einem Dorf in Graubünden, das von einer Tragödie überschattet wird. Er nahm die über 60 Gäste auf dem Niesen mit auf eine Reise in ebendiesen Ort. «In berührendem Ton und mit grosser Klarheit erzählte Arno Camenisch vom Leben und vom Tod und von den Menschen, die von uns gingen und die wir weiter im Herzen tragen», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Camenisch sei bei der Ankunft auf dem Niesen «überwältigt und angetan» gewesen ob der Fülle von Schönheit, die der prächtige Herbstabend geboten habe. Eigentlich nicht die passende Kulisse für die Lesung aus seinem traurigen Buch. Doch er habe gemeint: «Es geht im Buch auch um Zuversicht, und darum passt das hier gut zusammen».

Er versprach nach der Lesung eine Überraschung. Die Künstler – der Autor trat zusammen mit dem Musiker Roman Nowka auf – entschieden sich ob der Szenerie zu einer langen Zugabe: Der Autor setzte den Abend nach kurzem Verschnaufen mit typischem Sprechgesang fort und zelebrierte einige witzige, französische, italienische und auch immer wieder romanische Gedichte.

«Ein würdiger und überraschender Abend nach einem wundervollen Sonnenuntergang an exklusivem Ort», bilanzieren die Organisatoren.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.