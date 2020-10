Rollentausch für Nicola Sutter – Vom Mitläufer zum Führungsspieler Eigentlich gilt der 25-jährige Nicola Sutter als ein ruhiger Typ. Als neuer Captain des FC Thun muss er nun aber seine Mitspieler pushen. Peter Berger

Ist jetzt Captain und geht voran: Nicola Sutter (M.) mit seinen Mitspielern Gabriel Kyeremateng (l.) und Kenan Fatkic nach dem Spiel gegen Winterthur. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Eigentlich habe er die Niederlage noch nicht verdaut, gesteht Nicola Sutter am Tag nach dem 0:1 gegen Winterthur. Doch Trübsal blasen liegt für den Verteidiger nicht drin. Unter dem neuen Trainer Carlos Bernegger ist Sutter zum Captain ernannt worden. Er löst in dieser Funktion Ridge Munsy ab, der die Oberländer verlassen hat und zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga gewechselt ist. «Das ich das Captainamt übernehmen durfte, macht mich stolz und ist eine grosse Ehre», kommentiert Sutter die Ernennung.

Für den Sohn des früheren YB-Profis René Sutter und Neffen von Alain Sutter bedeutet die Binde am Arm aber auch einen Rollentausch. «Ich muss jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen.» Sutter ist nun nicht mehr Mitläufer, sondern Führungsspieler. «Das ist eine neue Herausforderung für mich.» Zu seiner Funktion gehöre es auch, positive Energie in die Garderobe zu bringen und für gute Stimmung zu sorgen. Bloss, wie macht man das nach einer Niederlage wie am Dienstag gegen Winterthur? «Direkt nach einem Spiel ist das sehr schwierig. Neben

einer klaren Analyse hilft aber auch Humor bei der Verarbeitung», sagt Sutter, der in der Kabine gerne mal einen Witz erzählt. Auch Saleh Chihadeh sei gut in dieser Sparte, so gelinge es meistens schnell, den Mitspielern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.