Neuer Staatschef in Sambia – Vom Kuhhirten zum Präsidenten Beim sechsten Anlauf für das Präsidentenamt hats endlich geklappt: Oppositionsführer Hakainde Hichilema hat sich gegen Amtsinhaber Edgar Lungu durchgesetzt.

Vor allem junge Wählende verhalfen ihm zum Sieg: Hakainde Hichilema (links) bei einem Wahlkampfauftritt in Lusaka. Foto: Keystone

Gäbe es eine internationale Rangliste der ausdauerndsten Präsidentschaftskandidaten, Hakainde Hichilema würde ganz weit oben stehen. Sechs Anläufe hat er gebraucht, um endlich zum Präsidenten von Sambia gewählt zu werden, dem Land mit etwa 18 Millionen Einwohnern im südlichen Afrika. Gemessen an den vielen Versuchen ist Hichilema noch recht jung, 59 Jahre alt.

Verglichen mit dem Durchschnittsalter der sambischen Bevölkerung von 17,6 Jahren, ist er dann doch schon etwas gesetzter. Es waren aber offenbar vor allem junge Wähler, die den Ausschlag gegeben haben bei der Wahl, nach den letzten Ergebnissen vom Montag erreichte Hichilema 58 Prozent. Ihre Erwartungen muss der neue Präsident nun erfüllen, schwer zu erraten sind sie nicht: mehr Arbeitsplätze, mehr Zukunft.

Dies hatte auch Amtsinhaber Edgar Lungu versprochen, und die Voraussetzungen waren durchaus da. Das Bevölkerungswachstum liegt mit 2,9 Prozent eher im unteren afrikanischen Durchschnitt, das Land ist reich an Bodenschätzen und der zweitgrösste Kupferproduzent des Kontinents.

Wachstum von 10 Prozent pro Jahr

Das Metall hat nach Ansicht vieler eine glänzende Zukunft, Experten glauben daran, dass sich die Nachfrage in den kommenden Jahren sogar versechsfachen könnte, weil Kupfer für Elektromotoren und Solarzellen gebraucht wird, entscheidende Bausteine für die Energiewende. Kupfer macht etwa drei Viertel aller Exporte des Landes aus.

Nach einer Schwächephase zieht der Kupferpreis wieder an, Hichilema verspricht nach dem Abrutschen des Landes in die Rezession nun ein jährliches Wachstum von 10 Prozent und verweist auf seine eigene Biografie, die doch belege, dass er das erreichen könne.

Geboren als «einfacher Kuhhirte», wie er selbst sagt, bekam er erst ein Stipendium für die Universität in der Hauptstadt Lusaka und machte dann einen Master in Business Administration an der Universität in Birmingham, er gründete eine Beratungsfirma und gehört heute zu den reichsten Sambiern. Er sei nicht in die Politik gegangen, um noch reicher zu werden, sagen seine Anhänger.

In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, gehört er heute zu den reichsten Sambiern: Haikainde Hichilema. Foto: Keystone

Dem Vorgänger Lungu werden Korruption und Verschwendung vorgeworfen: Er liess ein riesiges Stadion bauen und bestellte Flugabwehrraketen für seinen Präsidentenjet, obwohl Sambias Armee noch nie in einen Krieg verwickelt war. In seiner Amtszeit stieg die Verschuldung Sambias auf 13 Milliarden US-Dollar, obwohl das Land erst 2005 von einem Schuldenerlass profitiert hatte.

Mittlerweile steht es wieder genau dort, kann Kredite nicht bezahlen. Lungu pries auf seinen Wahlplakaten die vielen Strassen und Brücken, die er gebaut hatte. Meist wurden sie aber von chinesischen Firmen gebaut, oft mit chinesischen Arbeitern. «Brücken machen nicht satt», sagte daher die Opposition.

Kritik war allerdings nicht sonderlich gefragt in den vergangenen Jahren, mehrere Zeitungen wurden verboten, Aktivisten und Oppositionspolitiker verhaftet, der neue Präsident Hichilema soll fünfzehnmal in Gewahrsam genommen worden sein. Einmal, weil seine Wagenkolonne angeblich jene des Präsidenten blockiert hatte. Dafür gab es vier Monate Gefängnis.

Edgar Lungu gesteht Niederlage ein

Angesichts eines solchen Klimas hatten vielen Beobachter nicht damit gerechnet, dass es bei der Wahl mit rechten Dingen zugehen würde, dass die Opposition überhaupt eine Chance haben würde.

Die Regierung versuchte bis zuletzt alles, die Wahl doch noch in ihre Richtung zu biegen, der Landbevölkerung wurden vergünstigte Samen und Dünger versprochen, den Regierungsbeamten eine «Restrukturierung» ihrer persönlichen Schulden.

Lungu hatte die ersten Ergebnisse zurückgewiesen und behauptet, die Wahlen seien nicht «frei und fair» gewesen, eine erstaunliche Behauptung für einen amtierenden Präsidenten. Mittlerweile hat er seine Niederlage eingestanden. Sambia hat damit schon wieder einen friedlichen Machtwechsel erlebt, allein das ist schon ein Erfolg.

