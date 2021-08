Ortsdurchfahrt Trubschachen – Vom Kanton kommen 5,6 Millionen Der Regierungsrat hat beschlossen, mit wie viel Geld die Sanierung der Strasse durch den Ort unterstützt wird. Cornelia Leuenberger

Fahrbahn und Trottoirs sind in Trubschachen «in schlechtem Zustand». Archivfoto: Olaf Nörrenberg

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Trubschachen ist um ein Feld vorgerückt: Der Regierungsrat hat einen Beitrag von 5,62 Millionen Franken bewilligt; alles in allem sollen die Bauarbeiten etwas über 6 Millionen Franken kosten.

Wie in einer Mitteilung des Kantons steht, wird die Strasse saniert und die Fahrbahnbreite vereinheitlicht – «derzeit sind Fahrbahn und Trottoirs in schlechtem Zustand». Weiter sollen an den Fussgängerstreifen Schutzinseln gebaut und die Bushaltestelle Hasenlee behindertengerecht ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte im Zug dieser Arbeiten die alten Wasserleitungen ersetzen.

Läuft alles nach Plan, beginnen die Bauarbeiten im kommenden Jahr. Damit nähme eine längere Geschichte ein Ende: Die Planung begann 2013 nach der öffentlichen Mitwirkung. Dabei mussten verschiedene Anliegen unter einen Hut gebracht und koordiniert werden. So etwa ein Hochwasserschutzprojekt bei der Käserei Götschi oder der Bau von Werkleitungen.

