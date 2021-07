TV-Legende Alfred Biolek ist tot – Vom Juristen zum beliebtesten Plauderer Der deutsche Fernsehmoderator und Kochshow-Pionier Alfred Biolek ist 87-jährig verstorben.

Leidenschaftlicher Koch: Alfred Biolek – Spitzname «Bio» – posiert 2005 mit Sesamstrassen-Figur Rumpel. Foto: Christof Stache (Keystone)

Alfred Biolek ist tot. Der Fernsehmoderator, Buchautor und Jurist Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren gestorben, wie sein Adoptivsohn mitteilte.

Biolek studierte in Freiburg/Breisgau, München und Wien Jura, wobei er im Studentenkabarett «Das trojanische Pferdchen» seine ersten Bühnenauftritte hatte. Er schloss mit dem drittbesten Examen seines Jahrgangs in Baden-Württemberg ab und trat 1963 als Justiziar in die Rechtsabteilung des ZDF ein.

Bevor Biolek seine Gäste bei Selbstgekochtem befragte, war er als stellvertretender Unterhaltungschef beim ZDF tätig, arbeitete als Produzent und moderierte Spielshows. In den Achtzigerjahren wählte ihn die damals noch existierende "Männer"- Vogue mehrfach zum «Best Dressed Man of the Year»: Alfred Biolek 2009 bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises mit seiner Ehrenauszeichnung. Foto: Keystone (Roberto Pfeil)

Dort wandte sich Biolek aber bald auch der redaktionellen Arbeit im Unterhaltungsbereich zu und entschied sich schliesslich trotz der Berufung zum stellvertretenden Unterhaltungschef gegen eine Verwaltungstätigkeit. So wechselte er 1970 zur Münchner Film- und Fernseh-Produktionsgesellschaft Bavaria, für die er Programme vor allem für den WDR produzierte. Der Durchbruch als Produzent gelang ihm 1974 mit Rudi Carrells Erfolgssendung «Am laufenden Band».

In seiner Münchner Zeit wandelte sich Biolek vom konservativen Juristen mit zeitweiliger CDU-Mitgliedschaft zum liberalen Bohemien. Als solcher wollte er kein Leben als «Festangestellter» führen – 1977 wurde er freier Mitarbeiter des WDR. Im Februar 1978 stellte er seine erste Folge von «Bio's Bahnhof» im Programm der ARD vor, die ihn rasch populär machte.

Auch wenn politische Grössen wie Helmut Kohl, der Dalai Lama oder Wladimir Putin in Boulevard Bio zu Gast waren, dürfte Pop-Prinzessin Britney Spears Bioleks untypischster Promi-Gast gewesen sein: Sie besuchte die Sendung 2002 auf einer Deutschlandreise. Foto: Hermann J. Knippertz (Keystone)

Zum Erfolgsrezept der Sendung zählte die Mischung aus grossen und kleinen Stars, interessanten Zeitgenossen, Musik, Parodie und Clownerie. In der Folgezeit etablierte er sich als einfühlsamer Talkmoderator. 1991 ging seine Unterhaltungsshow «Boulevard Bio» auf Sendung, die wegen ihrer gelungenen Mischung von Gästen und Themen aus den verschiedensten Lebens- und Gesellschaftsbereichen bald als «Hochamt gepflegter Unterhaltung» (Welt) galt und Alfred Biolek beste Kritiken und Auszeichnungen einbrachte. Unter anderem waren Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Britney Spears zu Gast.

Seinen Ruf als leidenschaftlicher Koch festigte Biolek von 1994 bis 2007 mit der ARD-Erfolgssendung alfredissimo!, in der er mit Prominenten aus Kultur, Politik und Sport am Kochherd fachsimpelte, Eigenkreationen präsentierte und dabei die gepflegte Kommunikation nicht vernachlässigte. Bestseller wurden auch seine Kochbücher wie «Meine Rezepte» (1995). Biolek hinterlässt zwei Adoptivsöhne.

Mit Ende 70 adoptierte Alfred Biolek den 44-jährigen Scott Ritchie, hier links im Bild. Auf die Frage, ob er trotz zweier Adoptivsöhne leibliche Kinder vermisse, hatte Biolek eine pragmatische Antwort. In einem Gespräch mit der Gala sagte er einmal: «Nein. Da hätte ich ja heiraten müssen. Das war zu der Zeit, als ich jung war, mit Männern nicht möglich.» Foto: Oliver Berg (Keystone)

Mit seiner Homosexualität hat sich Biolek lange schwergetan. Erst im Alter von etwa 30 Jahren gestand er sich selbst ein, dass er schwul war. Öffentlich sprach er nie darüber. Sein Outing übernahm ein anderer: Der Filmemacher Rosa von Praunheim verkündete 1991 in einer RTL-Sendung, Biolek sei «stockschwul». Der empfand das zunächst als «unfair», doch später war er froh darüber: «Ich habe da einen Schlag bekommen, der sehr weh getan hat, aber irgendwo hat dieser Schlag eine Verspanntheit gelöst, die danach weg war.»

2010 zog er sich bei einem Sturz von einer Wendeltreppe schwere Schädelverletzungen zu und fiel ins Koma. Seitdem hatte er recht zurückgezogen in Köln gelebt.

SZ/nema/cag/rus/khil

Fehler gefunden?Jetzt melden.