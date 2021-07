Die Vorgeschichte - Vom illegalen Konzert bis zum Abbruch

Abo Thun im EM-Fussballfieber Feiern, Fiebern, Leiden – 120 Minuten und neun Penaltys lang

Tausende Fans fanden sich am Freitag in Thun auf dem Mühleplatz ein. Und verwandelten diesen in einen Hexenkessel. Sie schrien, sangen, freuten sich mit der Nati. Sie hofften und bangten. Und litten am Ende.