Kampf für Gleichberechtigung – Vom Homoregister zum Trans-Stammtisch Früher wurden sie wegen ihrer sexuellen Orientierung polizeilich erfasst, heute dürfen sie heiraten: ein Blick auf 50 Jahre Schwule in Bern. Alexandra Elia

Pride-Marsch durch Berns Strassen im Jahr 2000. Foto: Archiv HAB queer Bern

Rückblick in das Jahr 1977, in einem Rundschreiben hält die Kantonspolizei Bern fest: «Neu werden [...] der Mannschaft Homosexuellen- und Dirnenmeldekarten abgegeben. Diese sind [...] vollständig auszufüllen und dem Fahndungs-Informationsdienst, Dezernat ‹Sittlichkeit› zu überweisen.» Im Zirkular wird weiter ausgeführt: «Da in den meisten Fällen keine strafbaren Handlungen vorliegen, müssen die Erhebungen diskret erfolgen.»