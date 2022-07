Unterseen/Interlaken – Vom Hardermannli droht Gefahr Wegen Steinschlaggefahr ist der Wanderweg zwischen den Pavillons Lustbühl und Hohbühl gesperrt. Ueli Flück

Der Unterseener Gemeinderat Vögeli zeigt auf Steine, die kürzlich aus dem Gebiet Hardermannli talwärts donnerten und erst am hohen Schutzdamm zum Stehen kamen. Foto: Ueli Flück

«Wir verabschieden uns vom Pavillon Lustbühl und wenden uns ostwärts – achten Sie auf herunterstürzende Steine! – dem nächsten noch berühmteren Aussichtspunkt zu. Dem Pavillon Hohbühl. Er liegt einen knappen

Kilometer entfernt.» Das schrieb Markus Krebser in seinem Buch «Interlaken – Eine Reise in die Vergangenheit», in dem er Interlaken und Umgebung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

beschreibt.