Simon Haldemann stösst zum BSV – Vom Gurten zurück in die Handballhalle Simon Haldemann übernimmt beim BSV Bern den Posten des Geschäftsführers. Der ehemalige Co-Leiter des Gurtenfestivals war als Junior Schweizer Meister. Reto Pfister

Simon Haldemann ist der neue Geschäftsführer des BSV Bern. Bild: PD

In Bern kennt man ihn als einen der Macher des Gurtenfestivals. Bis im letzten Jahr war Simon Haldemann während fast 25 Jahren für das Musik-Happening auf dem Berner Hausberg tätig, er war Personalverantwortlicher, Leiter Food und Beverage, Leiter Sponsoring und beim bis jetzt letzten Festival 2019 Co-Leiter des Anlasses. Im Herbst 2020 verabschiedete er sich aus persönlichen Gründen aus der Organisation.

Der 47-Jährige blieb aber im Herzen stets auch Handballer. Als Nachwuchsspieler holte er 1992 mit dem HBC Muri-Gümligen den Schweizer-Meister-Titel in der Inter-A-Klasse (U-20). Später war er in diesem Verein – der nach mehreren Fusionsschritten später im BSV Bern aufging – auch Vorstandsmitglied und spielte für Muri-Gümligen in der 1. Liga.

«Meine besten Freunde habe ich immer noch in der Handballszene», sagt Haldemann. In Zukunft wird er sich auch beruflich mit der Sportart beschäftigen. Ab 1. Mai steht er in Diensten des BSV Bern. Zwei Monate lang wird er sich vom bisherigen Geschäftsführer Achim Dähler in den Job einführen lassen; am 1. Juli übernimmt er den Posten dann ganz.

Steilpass zugespielt

Haldemann war seit seinem Abgang beim Gurtenfestival daran, sich neu zu orientieren. Er wurde von den BSV-Verantwortlichen angefragt und stand einem Engagement bei den Bernern sofort positiv gegenüber. «Ich kehre quasi zu meinen Wurzeln zurück», sagt er. Beim BSV Bern handle es sich um eine hervorragend geführte Organisation mit einem grossen Potenzial. «Die Halle ist perfekt, in der Stiftung Jugendförderung Sport for Kids wird gute Nachwuchsarbeit geleistet, auch die wirtschaftliche Basis stimmt», sagt Haldemann. Ihm sei ein Steilpass zugespielt worden, als man ihn für den Posten des Geschäftsführers in Betracht gezogen habe. «Es war für mich ziemlich rasch klar, dass ich das machen will. Ein wunderbarer Kreis zu meiner langjährigen Handballvergangenheit schliesst sich, und ich freue mich riesig und bin stolz, in diesem gut verankerten und emotionalen Umfeld wirken und meinen Teil zum grossen Ganzen beizutragen.»

In der Gümliger Ballsporthalle werden die Spiele nicht im gleich grossen Rahmen über die Bühne gehen wie am Gurtenfestival. «Man kann dennoch vieles adaptieren», sagt Haldemann, der ein Jurastudium abgeschlossen und zudem eine Weiterbildung als Leiter Human Resources absolviert hat. «Es ist Sport statt Musik, aber die Abläufe bei der Organisation sind ähnlich.» Und beides sei mit Emotionen verbunden, man wolle dem Publikum Freude bereiten, sobald es wieder in die Halle kommen dürfe.

1985 als Trommler in der Halle

Haldemann würde gerne miterleben, wie während seiner Zeit beim BSV der Verein einen Titel holen würde. Als 12-jähriger Trommler unterstützte er das Team 1985 beim Spiel gegen Amicitia Zürich, als die Berner durch den entscheidenden Treffer des zukünftigen Trainers Martin Rubin letztmals Meister wurden. Dreieinhalb Jahrzehnte später wird er nun in verantwortlicher Funktion für den Verein tätig.