Veränderung in Langenthal – Vom Greisenasyl zum modernen Pflegebetrieb Vor über 100 Jahren begann die Geschichte des Alterszentrums Haslibrunnen. Mittlerweile laufen die Arbeiten für den Neubau auf Hochtouren. Tobias Granwehr

Grossbaustelle mit drei riesigen Baukränen mitten in Langenthal: Hier entsteht das neue Alterszentrum Haslibrunnen. Fotos: Beat Mathys

Stadtpräsident Reto Müller (SP) erinnerte daran, dass vor 120 Jahren genau an dieser Stelle alles begonnen hatte. Emma Gugelmann gründete 1901 in Langenthal ihr Greisenasyl. So wurden Altersheime damals noch genannt. «Ihr Erbe wollen wir weiterführen und weitergestalten», sagte Müller. «Ich denke, sie wäre zufrieden mit uns.»

An der Grundsteinlegung für das neue Pflegezentrum Haslibrunnen betonte der Stapi weiter, dieses sei in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, sei es heute noch und werde es auch in Zukunft sein. Der Anlass wurde also dazu genutzt, zurückzublicken – aber vor allem auch voraus.