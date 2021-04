Bar-Projekt in Thun-Scherzligen – Vom Gleis 7 auf das Abstellgleis? «Gleis 7» – dies ist der Name für eine geplante Sommerbar am Aarebecken in Thun. Doch die Initianten sehen sich im Bewilligungsverfahren ausgebremst. Die Behörden erklären sich. Godi Huber

Zwischen Bahngeleisen und Schiffskanal, zwischen Hoffen und Bangen: Claudio Affolter (l.) und Thierry Fuhrer wollen im Gebiet Scherzligen eine Sommerbar betreiben. Foto: Godi Huber

Als Absolvent der Hotelfachschule Thun ging Thierry Fuhrer den Uferweg vom Bahnhof Thun entlang dem Schiffskanal in Richtung Scherzligen und Schadau unzählige Male. Und irgendeinmal war die zündende Idee da: Warum nicht auf dem brachliegenden Terrain am schönen Aarebecken von Frühjahr bis Herbst ein gastronomisches Angebot für Menschen schaffen, die promenieren, einen Apéro geniessen oder in besonderem Ambiente die Seele baumeln lassen wollen?

«Von allen Seiten wurde das Projekt als gewinnbringend angesehen.» Thierry Fuhrer, Mitinitiant Sommerbar «Gleis 7»

«Gleis 7» nannten Thierry Fuhrer und sein Geschäftspartner Claudio Affolter die Idee wegen der nahen Bahngeleise und weil dort einst der Bahnhof Scherzligen stand (vgl. Box). Die Abklärungen begannen im Frühjahr 2020. Die Nachbarschaft sei für das Vorhaben offen gewesen, und Umfragen in den sozialen Medien hätten eine positive Resonanz gehabt, erklärt Fuhrer. «Von allen Seiten wurde das Projekt als gewinnbringend angesehen.» Auch mit den Schweizerischen Bundesbahnen als Grundeigentümerin hatte man sich rasch gefunden. Fuhrer: «Die SBB haben mit uns einen Vertrag über sieben Jahre abgeschlossen.»