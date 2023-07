Kopf der Woche: Joey Hadorn – Vom Ersatzplatz zu WM-Gold Joey Hadorn hat allen Grund zum Feiern: Erst holte der Orientierungsläufer aus Fahrni WM-Silber in der Mitteldistanz. Und dann doppelte er bei der Staffel mit Gold nach. Barbara Donski

Kämpft sich mit letzter Kraft ins Ziel des Mitteldistanzrennens: Orientierungsläufer Joey Hadorn. Foto: Freshfocus

Joey Hadorn ist erfolgsverwöhnt. Er darf sich nicht nur dreifacher Junioren-Weltmeister im Orientierungslauf nennen, der heute 26-Jährige ist seit 2021 auch Europameister mit der OL-Staffel. Doch seit letztem Wochenende wissen wir: Der Sportler aus Fahrni ob Thun ist zu noch Höherem berufen. So holte sich Joey Hadorn an den Weltmeisterschaften in Flims-Laax gleich zwei Medaillen. Und überraschte sich damit wohl auch gleich selbst ein wenig.