Kennen Sie das Dilemma auch? – Vom Ende aller Nutztiere und dem Enden als Nutztier Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Bild: PD

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ganz privat bin ich der Erste, der sein Brot in das Caquelon taucht, und der Letzte, der seine Geschwellten nicht mit Käse überzieht. Nichtsdestotrotz hege ich gewisse Vorbehalte gegenüber dem bedenkenlosen Verzehr von Milchprodukten.

Allein der Gedanke an den ersten Menschen überhaupt, dessen schamlosem Einfallsreichtum wir das Erbe des Milchkonsums verdanken. Was dachte er oder sie sich wohl beim Anblick des prall gefüllten und dick geäderten Euters? Welche Sorgen, Nöte, Inspirationen oder Triebe mögen diesen Menschen dazu bewegt haben, an fremder Tiere Zitzen zu saugen?