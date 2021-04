Viele Hobbysportler steuern ihre Trainingsbelastung über die Herzfrequenz. Ein Experte sagt, welche Fehler dabei oft passieren und was Profis besser machen als Amateurathleten.

Mit Pulsgurt um die Brust und der Uhr am Handgelenk können Überbelastungen vermieden werden.

Wenn jemand Sport treibt, um einfach an der frischen Luft zu sein und seinem Körper was Gutes zu tun, dann ist es natürlich nicht zwingend. Aber gerade Hobbysportlern, die noch keine grosse Erfahrung mit Ausdauertraining haben, könnte eine Pulsuhr helfen.

Herr Bartenstein, ist eine Pulsuhr auch für jemanden nützlich, der ein- oder zweimal in der Woche joggen geht?

Wie?

Wenn das eigene Körpergefühl beim Sport noch nicht so gut ausgebildet ist, trainiert man oft in einem zu hohen Bereich. Der Amateursportler sagt sich: «Ich will ja etwas leisten, ich muss schwitzen, ein bisschen ausser Atem kommen.» Aber meistens ist diese Belastung dann schon zu hoch.