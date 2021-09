Gemeindeverwaltung Uetendorf – Vom Büro auf die Bühne Kurt Spöri hat als Gemeindeschreiber die Geschicke der Uetendorfer Verwaltung entscheidend mitgeprägt. Nach seiner Pension will er seinem mimischen Talent freien Lauf lassen. Debora Stulz

Ein Winken zum Abschied: Der langjährige Uetendorfer Gemeindeschreiber Kurt Spöri geht in Pension. Foto: Debora Stulz

Aufrechten Ganges durch das Dorf marschierend, hier ein Winken, dort ein kurzes Innehalten, um eine seiner bekannten, humorvollen Bemerkungen gezielt zu platzieren. So kennen die Uetendorferinnen und Uetendorfer ihren langjährigen Gemeindeschreiber Kurt Spöri. Stets vermittelt er allen das Gefühl von Fröhlichkeit, gerade so, als ob «dr Küre», wie er überall genannt wird, alles Beschwerliche in seinem Büro gelassen hätte.

Dies bestätigte Kurt Spöri in einem Gespräch mit dieser Zeitung: «Ja, das stimmt. Wenn ich die Gemeindeverwaltung verlasse, bleiben alle Geschäfte und Aufgaben im Büro.» Nie habe er wegen einer anstehenden Aufgabe nicht schlafen können.