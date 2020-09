Ausnahmekünstler Yehudi Menuhin – Vom berühmtesten Kind der Welt zum Ehrenbürger von Saanen Als Vierjähriger warf er seine erste Geige zu Boden und mit 54 wurde er Ehrenbürger von Saanen: Yehudi Menuhin, der grösste Violinist des 20. Jahrhunderts. Hans Heimann

Kinder des Sekundarschulchors Gstaad-Saanen machten den Abschluss an der Ehrenbürgerfeier Yehudi Menuhins anlässlich des 14. Yehudi-Menuhin-Festivals in Gstaad 1970. Foto: Aus dem Buch «Gstaad und die Menuhins» von Franz Fäh

Vor 50 Jahren bewarb sich Yehudi Menuhin als einer von 182 Bewerbern um das bernische Bürgerrecht. Dies wurde ihm und seiner Frau samt den beiden Söhnen Anfang September 1970 verliehen. Die Übergabe der Urkunde fand am 9. September 1970 in schlichtem Rahmen in der Kirche Saanen anlässlich des zweitletzten Konzerts des 14. Yehudi-Menuhin-Festivals statt.