Quartiertreff in Burgdorf – Vom Bahnhof in die Villa? Mit dem alten Bahnhof Steinhof verschwindet auch der Treffpunkt im Viertel. Die Grünen wollen vom Gemeinderat wissen, wie es weitergehen soll. Cornelia Leuenberger

2016 stand der Bahnhof im Mittelpunkt der Krimitage – das Motto: Endbahnhof Steinhof. Unterdessen heisst es: Ende Bahnhof Steinhof. Archivfoto: Thomas Peter

Die Grünen Burgdorf machen sich Gedanken über die Zukunft der Menschen im Steinhofquartier – respektive darüber, wo diese in Zukunft gemeinsam Zeit verbringen können. Denn der alte Bahnhof Steinhof steht als Treffpunkt nicht mehr zur Verfügung. Er wird abgerissen, an seiner Stelle entsteht eine neue Überbauung.

«Zentral gelegen, von idealer Grösse und mit dem Charme eines in die Jahre gekommenen Gebäudes ausgestattet, leistete der Bahnhof viel für den Zusammenhalt im Quartier», schreiben die Grünen in einer Interpellation, die an der Stadtratssitzung vom Montag Thema ist. Unzählige Hauptversammlungen, Feste, Gruppenanlässe und Events hätten dort stattgefunden. Die Stiftung Intact führte in den Räumlichkeiten ein Restaurant; die Organisation unterstützt und beschäftigt Langzeitarbeitslose.