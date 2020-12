Wolf in der Region Bern

Die Vorgaben sind klar, sie sind in der Jagdverordnung des Bundes verankert. Der Kanton kann eine Abschussbewilligung erteilen, wenn der Wolf innerhalb von einem Monat 25 Nutztiere reisst, oder alternativ 35 innerhalb von vier Monaten. Davon sind wir momentan noch weit entfernt. Aktuell liegen wir unter 20 Tieren in den letzten zwei Monaten.

Fast 20 Tiere in zwei Monaten – wenn der Wolf so weitermacht, ist ein Abschuss also durchaus denkbar?

Ja, wenn er so weitermacht, ist es möglich, dass er die Zahl von 35 gerissenen Nutztieren bis im Februar erreicht.