Nach Trennung vom Produzenten – Volxrox will mit neuer Musik in die Charts Die Mundartrockband aus dem Emmental will die Fäden selber in der Hand haben. Das widerspiegelt sich nun in ihrem neuen Song «Gäge Strom». Nina-Lou Frey

Volxrox-Sänger Simu Lüthi an der Emme in Aefligen. Foto: Beat Mathys

Simu Lüthi klettert einen steilen Hang hinauf, dann spaziert er in Richtung Emme. Der Emmentaler Musiker muss nicht lange nach dem überwachsenen Pfad suchen. Denn er war vor kurzem mit seiner Mundartrockband Volxrox hier in Aefligen. Unterdessen steht Lüthi auf der breiten Kiesbank bei der sogenannten Emme-Birne und sagt: «Es war ein familiäres, stimmiges Konzert.» Volxrox probte vor einigen Tagen an diesem idyllischen Plätzchen. «Sogar mit Publikum», so der Sänger und Örgelispieler.