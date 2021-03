Niesenbahn bietet Abendfahrten an – Vollmondfliegen am Niesen Heute in einem Monat ist mal wieder XL-Vollmond. Die Niesenbahn fährt mit fünf Abendkursen Gleitschirmpiloten auf den Berg – für einen Nachtflug. Bruno Petroni

Vollmondfliegen mit dem Gleitschirm hat seinen besonderen Reiz. Hier ein Pilot über Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Morgen Sonntag ist der erste Frühlings-Vollmond. Und heute in einem Monat wird gar ein Super-Vollmond am Himmel erscheinen. So wird der vom Sonnenlicht beschienene Erdtrabant genannt, wenn er einiges näher bei unserem Planeten steht als sonst.

Zehn Tage nach der Saisoneröffnung (17. April) bietet die Niesenbahn fünf Abendfahrten für Gleitschirmpiloten an – und zwar um 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Uhr. «Wir werden diese Fahrten mit Reservation in unserem Webshop verkaufen – und nur dort», sagt Geschäftsführer Urs Wohler. Und: «Wir starten den Verkauf jedoch erst, wenn die Wetterprognose aussagekräftig und gut ist – also relativ kurzfristig. Vorher macht es wohl wenig Sinn.»

Für Piloten, welche kurzfristig auf den Start verzichten und die Rückkehr mit der Bahn bevorzugen, bietet die Niesenbahn an diesem Abend eine kostenlose Talfahrt an.

«Wenigstens ein Take-away»

Falls Petrus am 27. April den Vollmondfliegern nicht wohl gesinnt sein sollte, behält sich Urs Wohler vor, das Angebot für den Flugabend beim nächsten Super-Vollmond vom 26. Mai nachzuholen. Infos dazu würden in diesem Fall auf der Website der Niesenbahn aufgeschaltet.

Urs Wohler geht davon aus, «dass wir das Berghaus gegen Ende April mit den elf Doppelzimmern betreiben dürfen. Was mit dem Restaurant ist, bleibt wohl noch bis zum Bundesratsentscheid von Mitte April offen. Falls das Restaurant dann immer noch zu wäre, würden wir den Teilnehmern des Vollmondfluges wenigstens ein Take-away anbieten.»

Idyllischer Abendflug vom Niesen nach Neumond. In einem Monat fliegen die Gleitschirme gar bei Vollmond. Foto: Bruno Petroni

Gute Beleuchtung zwingend

Aus Sicherheitsgründen sind für den Vollmondflug nur Gleitschirmpiloten zugelassen, welche mit ausreichend Beleuchtung starten. Will heissen, dass die mit an den Schirmenden mit Positionslichtern versehene Kalotte zusätzlich von unten gut ausgeleuchtet werden und der Pilot eine helle Stirnlampe tragen muss; in der Szene eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Zur optimalen Verteilung des Pilotenfeldes muss in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr in grosszügigen zeitlichen Startabständen gestartet werden. Bei der Wahl der Flugrouten und Landeplätze sollten erfahrene Piloten Spiez oder Heustrich in Betracht ziehen, während weniger Routinierte auf dem Flugplatz Frutigen landen können, wo nebst guter Beleuchtung viel Platz zur Verfügung steht. Die Absprache und Koordination der Starts, Flüge und Landungen erfolgt unter den Piloten selber. Ab 22.30 Uhr darf sich kein Pilot mehr in der Luft befinden.

Nur für Niesen-Erfahrene

Für die pauschale Anmeldung der Flüge (Zeitfenster 20 bis 22.30 Uhr) an das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und die Rega ist gesorgt; eine Anmeldung durch die einzelnen Piloten erübrigt sich.

Bei zweifelhaftem oder schlechtem Wetter darf nicht geflogen werden. In der Wetterbeurteilung und dem Startentscheid ist jeder Pilot für sich selber verantwortlich. Die Luftraumregeln des Flugplatzes Reichenbach sind jederzeit einzuhalten. Eine gute Kenntnis des Fluggebietes ist unabdingbar. So sollte jeder Pilot bereits über einige Flugerfahrung bei Tageslicht am Niesen aufweisen.

Die Niesenbahn AG lehnt jede Haftung für Flugunfälle ab. Tandemflüge sind aufgrund der auferlegten Corona-Einschränkungen nicht gestattet (Ausnahme bei im selben Haushalt lebenden Personen).

Der letzte Supermond ging am 7. April 2020 auf – hier über dem Oberberghorn. Foto: Bruno Petroni

Seltener Supermond

356’375 Kilometer – so nahe wie am 4. Januar des Jahres 1912 stand der Mond in den letzten tausend Jahren nie zum Mittelpunkt der Erde. Immerhin kam er am 14. November 2016 bis auf 136 Kilometer an diese 109-jährige Rekordmarke heran, und am 7. April des letzten Jahres auf immerhin 356’910 (wir haben berichtet).

Ganz so nahe wird der Vollmond sich am 27. April nicht nähern – sondern lediglich bis auf 357’378 Kilometer. Da ein Voll- oder Neumond, der höchstens 360’000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist, ein Supermond genannt wird, haben wir in einem Monat also mal wieder einen solchen. Und auch gleich am 28. Mai nochmals, wenn der Mond gar nur 357’311 Kilometer entfernt sein wird.

Der nächste Supermond mit nur 356’447 Kilometern Distanz zur Erde wird erst am 25. November 2034 wieder erscheinen; und am 6. Dezember 2052 mit 356’429 Kilometern.

Und wie kommt es zu den ständigen Entfernungswechseln? Die Astronomie besagt, dass die Umlaufbahn des Mondes um die Erde elliptisch ist; was bedeutet, dass sich die Entfernung zwischen Erde und Mond ständig ändert. Die durchschnittliche Entfernung beträgt etwa 382’900 Kilometer.

Der Mondlandung sei Dank

Am spektakulärsten und am grössten präsentiert sich der Mond nach seinem Aufgang, knapp über dem Horizont. Dieses als Mondtäuschung bekannte Phänomen entsteht durch die Lichtbrechung an den Luftschichten – ähnlich wie beim Sonnenuntergang. Obwohl die Mondoberfläche selber das Sonnenlicht nicht heller reflektiert als sonst, erreicht uns während eines Supermondes um einiges helleres Mondlicht. Dies, weil die sichtbare Oberfläche des Erdtrabanten aus unserer Perspektive um etwa ein Drittel grösser ist als sonst.

Übrigens entfernt sich der Mond langsam, aber sicher immer mehr von der Erde – nämlich um 3,8 Zentimeter pro Jahr. Solche genaue Messungen sind möglich, seitdem die Astronauten der ersten Mondlandung im Juli 1969 einen Laserretroreflektor auf der Mondoberfläche liegen gelassen haben. Die Wissenschaftler von heute peilen diesen Reflektor mit Laserstrahlen an und können auf diese Weise die Zeit berechnen, welche das Licht für diesen Weg benötigt.

14. November 2016: Der Supervollmond stieg der Eigernordwand entlang in die Höhe. Foto: Bruno Petroni