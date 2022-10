Hofstetten bei Brienz – Vollgas für die Sonnenenergie mit Trauffer «Mache», riet Sänger und Hotelier Marc Trauffer am Energie- und Klima-Talk des Kantons. Möglichkeiten für Solaranlagen wurden aufgezeigt. Anne-Marie Günter

Sie tauschten sich am Solar-Podium in Hofstetten aus: (v.l.) Patrick Hofer-Noser, Geschäftsleiter 3S Swiss Solar Solutions AG Gwatt, Ruedi von Bergen, BEKB Brienz, Aurel Schmid, CEO Solarify GmbH, und Marc Trauffer. Foto: Anne-Marie Günter

Ueli Nyffenegger, Vorsteher des kantonalen Amts für Umwelt und Energie, und Patrick Hofer-Noser, Inhaber der 3S Swiss Solar Solutions AG im Gwatt, wären bereit, bei Trauffer als «Chörli» mitzusingen – wenn er einen Sonnenenergie-Song schreiben würde. Dass der Energie- und Klima-Talk des Kantons am Dienstag in Marc Trauffers Bretterhotel in Hofstetten stattfand, verlieh ihm eine vergnügliche Seite.