Berner SVP im Bundesratsfieber – Volles Haus im Röschtigrabe Unweit vom Bundesplatz treffen sich Anhängerinnen und Anhänger von SVP-Bundesratskandidat Albert Rösti. Man ist angespannt, aber zuversichtlich. Christoph Hämmann

Rösti sei ein wenig angespannt, sagt er am Morgen im Fernseh-Interview. Dasselbe scheint am Mittwochmorgen auch fürs Publikum im Röschtigrabe zu gelten. Foto: Adrian Moser

Immer mehr Sympathisantinnen und Sympathisanten strömen gegen 8 Uhr morgens ins Restaurant Röschtigrabe am Berner Bärenplatz. In einem Saal hängt ein SVP-Plakat, bald sind rund 50 Leute versammelt. Auf dem Bildschirm referiert der Berner Politologe Adrian Vatter noch tonlos – wer seine Ausführungen verstehen will, muss Lippen lesen können.