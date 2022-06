U-23-Turnier in Wimmis – Volles Engagement für den Rollhockey-Nachwuchs Der Rollhockey-Nachwuchs zeigte sich am Alpencup in Wimmis, den der örtliche Rollhockey-Club in seiner Halle zum ersten Mal organisierte, von seiner besten Seite. Andreas Tschopp

Es war am vergangenen heissen Wochenende geradezu eine Wohltat, die Rollhockeyhalle an der Alten Staatsstrasse in Wimmis betreten zu dürfen. Die Temperatur lag da leicht tiefer, dafür war die Stimmung heiss und ziemlich laut, wenn ein Torerfolg bejubelt wurde von den Zuschauern. Das waren vorab Eltern und Betreuer der Nachwuchsmannschaften U-15 und U-13 am Jugendturnier, das der Rollhockey-Club (RHC) Wimmis traditionell organisiert und das nun erstmals im grösseren Rahmen des Alpencups stattfand.